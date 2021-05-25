Алим Селимов стал новым председателем Белорусской федерации борьбы

Новости Беларуси. В Минске состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации борьбы, в ходе которой новым председателем федерации был избран двукратный чемпион мира Алим Селимов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его единственным конкурентом в борьбе за пост был прежний руководитель организации, олимпийский чемпион Камандар Маджидов. В ходе тайного голосования за Селимова было подано 28 голосов делегатов, а за его оппонента – 25. Отметим, Маджидов занимал должность председателя БФБ на протяжении четырех лет.