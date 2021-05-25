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Алим Селимов стал новым председателем Белорусской федерации борьбы

25 мая 2021 19:27
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Новости Беларуси. В Минске состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации борьбы, в ходе которой новым председателем федерации был избран двукратный чемпион мира Алим Селимов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алим Селимов стал новым председателем Белорусской федерации борьбы-1

Его единственным конкурентом в борьбе за пост был прежний руководитель организации, олимпийский чемпион Камандар Маджидов. В ходе тайного голосования за Селимова было подано 28 голосов делегатов, а за его оппонента – 25. Отметим, Маджидов занимал должность председателя БФБ на протяжении четырех лет.

# Борьба # Алим Селимов # Камандар Маджидов # Фотофакт

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