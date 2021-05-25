Прямой эфир

Баскетбол. Женская сборная Беларуси проиграла Турции в товарищеском матче

25 мая 2021 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неудача на чужом паркете. Женская сборная Беларуси по баскетболу на выезде уступила команде Турции в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Женская сборная Беларуси проиграла Турции в товарищеском матче-1

После первой половины белоруски вели в счете, опережая соперниц на два очка. Однако третья четверть у наших девушек не задалась, гостьи набрали всего 6 баллов, в то время как турчанки 17. В финальном отрезке исправить положение не удалось, в итоге поражение белорусок – 52:56. 26 мая подопечные Трофимовой проведут еще один спарринг, на этот раз с командой России.

Отметим, данные поединки проводятся в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 17 июня.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алим Селимов стал новым председателем Белорусской федерации борьбы
25 мая 2021 19:27

Алим Селимов стал новым председателем Белорусской федерации борьбы

«Я думаю, это такой прорыв в волейболе». Вот как проходит финал детского турнира «Мяч над сеткой»
25 мая 2021 19:25

«Я думаю, это такой прорыв в волейболе». Вот как проходит финал детского турнира «Мяч над сеткой»

Сборная Казахстана впервые проиграла на ЧМ по хоккею в Латвии
25 мая 2021 18:30

Сборная Казахстана впервые проиграла на ЧМ по хоккею в Латвии