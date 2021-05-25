«Пришлось готовиться в сложных условиях». Белорусские паралимпийцы завоевали 19 медалей на ЧЕ по плаванию
Новости Беларуси. 19 медалей, 7 из которых золотые, завоевали белорусские паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию, который завершился в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Львиная доля наград на счету многократного паралимпийского чемпиона Игоря Бокия. Белорус проплыл 7 дистанций и по итогам всех оказался на пьедестале, завоевав 6 медалей высшей пробы и одно серебро. Также белорус установил и новый мировой рекорд. Случилось это на стометровке баттерфляем. Причем Бокий обновил свое же высшее достижение, которое было показано на прошлой Паралимпиаде в Бразилии. Теперь ориентир для остальных – 53,72 секунды. Еще одно золото в нашу копилку положил Дмитрий Салей на аналогичной дистанции, но в другом классе.
Теперь национальная команда вернулась на родину, где ее встречали родные, друзья и наша съемочная группа.
Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:
Пришлось готовиться в сложных условиях. Соревнований практически не было. Поэтому были опасения, сможем ли мы максимально себя реализовать в такой непростой обстановке. Ну, у нас все получилось. Теоретически вся команда приехала с медалями. Даже в эстафете, в которой мы выступали впервые на чемпионате Европы, нами завоевана бронзовая медаль. Все сделали максимум того, что они могли на текущий период.
Игорь Бокий, шестикратный чемпион Европы по плаванию – 2021:
Очень было приятно увидеть такой результат, который я проплыл, потому что действительно результат сильный, давно я так не плавал. Работали, к этому стремились, и результаты были показаны действительно неплохо с учетом двухлетнего перерыва из-за пандемии. И вся команда выступила отлично, очень много медалей, медальный зачет впервые, наверное, такой большой. В целом все довольны, но будем готовиться дальше к предстоящим соревнованиям в Токио.
Напомним, континентальный форум проходил в рамках подготовки к Паралимпийским играм, которые примет Япония с 24 августа по 5 сентября. У наших пловцов 10 лицензий и одно персональное приглашение – у Алексея Талая.