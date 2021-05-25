«Пришлось готовиться в сложных условиях». Белорусские паралимпийцы завоевали 19 медалей на ЧЕ по плаванию

Новости Беларуси. 19 медалей, 7 из которых золотые, завоевали белорусские паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию, который завершился в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Львиная доля наград на счету многократного паралимпийского чемпиона Игоря Бокия. Белорус проплыл 7 дистанций и по итогам всех оказался на пьедестале, завоевав 6 медалей высшей пробы и одно серебро. Также белорус установил и новый мировой рекорд. Случилось это на стометровке баттерфляем. Причем Бокий обновил свое же высшее достижение, которое было показано на прошлой Паралимпиаде в Бразилии. Теперь ориентир для остальных – 53,72 секунды. Еще одно золото в нашу копилку положил Дмитрий Салей на аналогичной дистанции, но в другом классе. Теперь национальная команда вернулась на родину, где ее встречали родные, друзья и наша съемочная группа.

Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

Пришлось готовиться в сложных условиях. Соревнований практически не было. Поэтому были опасения, сможем ли мы максимально себя реализовать в такой непростой обстановке. Ну, у нас все получилось. Теоретически вся команда приехала с медалями. Даже в эстафете, в которой мы выступали впервые на чемпионате Европы, нами завоевана бронзовая медаль. Все сделали максимум того, что они могли на текущий период.