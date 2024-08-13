Определились участники раунда плей-ин в Кубке Руслана Салея

Претендентов было трое, а путевки только две. В розыгрыше Кубка Руслана Салея определены участники стадии плей-ин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В группе А перед заключительным туром «Шахтер», «Авиатор» и «Неман» имели виды на спасительные места.

Причем календарь свел «горняков» и «летчиков» лицом к лицу. Хозяевам достаточно было не проиграть – они финишировали бы вторыми. А вот новичку стараться пришлось. В случае виктории «Авиатор» обходил в таблице не только «Неман», но и «Шахтер». Второе место, как известно, дает преимущество своего льда в нокаут-раунде. Только забросили первыми хозяева. В середине периода «кротов» вывел вперед Рядченко.