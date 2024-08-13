Окончательный список лиц, претендующих на пост президента МОК, опубликуют в сентябре

Заявки на пост нового президента Международного олимпийского комитета необходимо подать до 15 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Только в этом случае кандидат сможет претендовать на должность.

Пресс-служба ведомства отмечает, что уже 16 сентября будет опубликован окончательный список лиц, включившихся в борьбу. Напомним, 10 августа Томас Бах заявил, что не собирается переизбираться на новый срок. Чиновник стал у руля в 2013 году. Дважды полномочия были продлены. Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025-го. А руководить он начнет с 24 июня.