Представлена символическая сборная 17-го тура ЧБ по футболу

Представлена символическая сборная 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сразу 6 исполнителей заслужили место в дрим-тим не в первый раз.

Абсолютным рекордсменом стал Роман Папарига. Полузащитник новополоцкого «Нафтана» помог своему клубу вырвать ничью у БАТЭ. Исполнитель отличился на третьей компенсированной минуте, сделав счет 1:1. Попадание в команду тура стало для него уже 6-м.

А лучшим игроком признан Егор Бабич из дзержинского «Арсенала». У него первая номинация. Вингер и забил сам, и помог это сделать партнеру. Кроме того, у опорника 74 % точных передач. Также футболист не проиграл ни одного единоборства.