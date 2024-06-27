Определились полуфиналисты ЧБ по теннису – результаты удивили

Чемпионат Беларуси по теннису близится к кульминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 27 июня, определились все полуфинальные пары в 3 разрядах и результаты удивили. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Солнце нещадно палило участников четвертьфиналов (+30), открытый хард давал возможность развить скорость и реакцию, накал борьбы ощущался даже в воздухе, на кону места в полуфиналах одиночек, пар и микстах. Турнир-2024 можно уже назвать неоднозначным и интригующим. Лидер национального парного разряда Иван Люторевич смог добраться только до 1/4 в одиночке, но в дуэте он, конечно же, преуспел. А тренер Ярослав Шила два с половиной часа пробивал, обманывая и давя, серебряного призера игр БРИКС Эрика Арутюняна. Итог – победа в трех сетах и коуч теперь сможет поспорить за два финала, одиночки и пары.

Ярослав Шило, полуфиналист турнира:

Мотивация проверить свои силы снова и поиграть, получить удовольствие, показать немножко ученикам своим то, что все-таки побеждает не сила, а можно победить за счет тактики. Играть с учеником и против, на самом деле чувство… С одной стороны, играть приятно с ним, можно обучать быстренько и рассказывать. Они слушают все, принимают. С другой стороны, побеждать своего ученика, который на той стороне, – это (в паре сегодня так вышло) не очень приятное чувство.

В парном разряде Ярослав Шило вместе со своим учеником Миланом Товпенцом, который уже третий год грызет теннисную науку, смогли переиграть дуэт Бурсов-Дюбайлов – 6:3, 6:3.

Милан Товпенец, полуфиналист турнира:

Впечатления просто лучшие, которые можно испытать. Он мне всегда подсказывает, помогает во время игры. Прекрасно. Возрастная категория – мужчины, а я играю до 18 лет. Получается, лучшие участники.

За четверг прошло 19 матчей, и большая часть стала запоминающейся для профессионалов. Игры были интересны и в исполнении лидеров, а также молодежи.

Андрей Ахрамейко, главный судья:

Много борьбы, упорные матчи, особенно в мужской сетке в одиночном разряде сегодня. Шило-Арутюнян и Леонин-Лютаревич – непростые матчи для судей. Турнир на быстром покрытии, хард, поэтому… Плюс жарко.