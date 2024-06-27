Первое золото для белорусской делегации на «Детях Азии» завоевала Полина Михальчук в тхэквондо

В Якутске завершился второй соревновательный день международных игр «Дети Азии». 27 июня комплект медалей завоевали представители тхэквондо. Первое золото нашей делегации принесла Полина Михальчук в весе свыше 63 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эту викторию можно считать исторической. Ведь ранее юные белорусские атлеты не принимали участие в летнем варианте турнира!

Полина Михальчук, победительница Международных игр «Дети Азии»:

Впечатления очень хорошие, в первый раз такие большие соревнования масштабные. Первый раунд хорошо, я выиграла. Второй… Ну, я начала бегать за соперницей, уставать, к тому же соперница была меньше весом и скоростнее. А в третьем раунде уже собралась и поняла, что надо золотую медаль забирать в Беларусь. Хотела сказать спасибо большое своему тренеру, который с детства меня тренирует. Большое спасибо родителям, маме с папой.

До финалов в своих весах дошли Анастасия Смирнова и Степан Гойдь, но оба потерпели поражения и взяли по серебряной медали. Бронзовую награду завоевал Владимир Мороз в категории до 48 килограммов.