Тренер сборной Грузии о победе над португальцами на Евро: они сделали это блестяще!

Причем «крестоносцы» накануне совершили сенсацию. Дебютантам турнира, чтобы оформить исторический выход в одну восьмую, нужно было обыграть команду Португалии. И они это сделали. Уже на второй минуте Хвича открыл счет, а на 57-й Микаутадзе удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Вилли Саньоль, главный тренер сборной Грузии по футболу:

Перед дуэлью я просил игроков показать свой футбол, сохранять дисциплину, когда нет мяча и когда он есть. Я сказал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, без каких-либо мыслей. И сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания. Я так доволен тем, какой они показали Грузию в этих трех играх. И я очень горжусь, что являюсь их тренером.