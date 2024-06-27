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Тренер сборной Грузии о победе над португальцами на Евро: они сделали это блестяще!

27 июня 2024 20:56
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На чемпионате Европы по футболу завершилась групповая стадия и определились все участники плей-офф. По итогам матчей 26 июня последние квитки забрали игроки Румынии, Бельгии, Словакии, Турции и Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер сборной Грузии о победе над португальцами на Евро: они сделали это блестяще!-1

Причем «крестоносцы» накануне совершили сенсацию. Дебютантам турнира, чтобы оформить исторический выход в одну восьмую, нужно было обыграть команду Португалии. И они это сделали. Уже на второй минуте Хвича открыл счет, а на 57-й Микаутадзе удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Тренер сборной Грузии о победе над португальцами на Евро: они сделали это блестяще!-4

Вилли Саньоль, главный тренер сборной Грузии по футболу:
Перед дуэлью я просил игроков показать свой футбол, сохранять дисциплину, когда нет мяча и когда он есть. Я сказал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, без каких-либо мыслей. И сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания. Я так доволен тем, какой они показали Грузию в этих трех играх. И я очень горжусь, что являюсь их тренером.

Тренер сборной Грузии о победе над португальцами на Евро: они сделали это блестяще!-7

Расписание плей-офф турнира на ваших экранах. Нокаут-раунд стартует уже 29 июня и завершится 2 июля.

# Футбол

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