Стартовал ЧБ по лёгкой атлетике – результаты первого дня

Битва сильнейших. 27 июня стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике. В первый состязательный день на базе РЦОП состоялись забеги на 10 000 метров. У мужчин лучшим стал Владислав Прямов, у женщин викторию праздновала Ольга Немогай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основная борьба на турнире развернется 28 и 29 июня. Продемонстрируют свое мастерство лидеры нашей национальной команды, которые совсем недавно триумфально представили страну на Играх стран БРИКС в Казани. Отметим, из-за травмы старт пропускает рекордсменка в прыжках Виолетта Скворцова. Кроме молотобойцев, все представители дисциплин будут соревноваться на олимпийском стадионе «Динамо». Турнир по метанию молота в пятницу пройдет на базе РЦОП.