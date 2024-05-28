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Александр Суворов подписал контракт с «Сочи»

28 мая 2024 20:24
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Белорусский хоккеист Александр Суворов в следующем сезоне КХЛ продолжит карьеру в «Сочи». Нападающий заключил с «леопардами» однолетний контракт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Суворов подписал контракт с «Сочи»-1

Напомним, прошедший соревновательный год нападающий минского «Динамо» пропустил из-за травмы. Он перенес две операции на плече, после которых последовала длительная реабилитация. В сезоне 22/23 Суворов выступал на правах аренды за «Северсталь».

# Хоккей # Александр Суворов

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