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Определились две четвертьфинальные пары Кубка Президента по хоккею

23 февраля 2024 12:07
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Стали известны две четвертьфинальные пары хоккейного Кубка Президента. Так, «Юности» предстоит борьба с действующим обладателем трофея «Металлургом». Еще одну путевку между собой разыграют «Неман» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились две четвертьфинальные пары Кубка Президента по хоккею-1

Две остальные пары определятся после завершения раунда плей-ин. Уже известны все участники данной стадии. Это «Брест», «Химик», «Локомотив» и «Лида». Тандемы определятся позже – в зависимости от того, на каких местах финишируют дружины в регулярке. Отметим, серии плей-ин до 2 побед пройдут с 1 по 6 марта, четвертьфиналы до 4 викторий состоятся с 9 по 22 марта.

# Хоккей Беларуси

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