Две белорусские команды поспорят за медали международного турнира по футболу «Кубок развития»

На главный трофей претендовали восемь дружин, но уже окончательно известно, что в поединке за первое место сразятся Беларусь U17 и их сверстники из России. Напомним, нашу страну представляют две сборные: до 17 лет и до 16-ти. В игре четверга, 22 февраля, парни Сергея Шульжика схлестнулись с футболистами из России на год старше. Итог – 3:1 в пользу гостей. Таким образом наши ребята U16 оспорят бронзу со сверстниками из Узбекистана.

Сергей Шульжик, главный тренер сборной Беларуси по футболу U16:

Сказалось то, о чем мы говорили заранее, что все-таки в этом возрасте год разницы немножко ощущается. Это и проигранных нами единоборствах, все-таки это было видно, они чуть более физически мощнее. Самый важный урок, что в будущем, на отборе к Евро, легко не будет. Уровень сопротивления будет примерно такой же, то есть к этому надо готовиться.

В субботу, 24 февраля, определятся и победители, и призеры турнира. Все баталии проходят в закрытом футбольном манеже на проспекте Победителей.