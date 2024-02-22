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Две белорусские команды поспорят за медали международного турнира по футболу «Кубок развития»

22 февраля 2024 20:09
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Завершилась групповая стадия международного турнира по футболу «Кубок развития», который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две белорусские команды поспорят за медали международного турнира по футболу «Кубок развития»-1

На главный трофей претендовали восемь дружин, но уже окончательно известно, что в поединке за первое место сразятся Беларусь U17 и их сверстники из России. Напомним, нашу страну представляют две сборные: до 17 лет и до 16-ти. В игре четверга, 22 февраля, парни Сергея Шульжика схлестнулись с футболистами из России на год старше. Итог – 3:1 в пользу гостей. Таким образом наши ребята U16 оспорят бронзу со сверстниками из Узбекистана.

Две белорусские команды поспорят за медали международного турнира по футболу «Кубок развития»-4

Сергей Шульжик, главный тренер сборной Беларуси по футболу U16:
Сказалось то, о чем мы говорили заранее, что все-таки в этом возрасте год разницы немножко ощущается. Это и проигранных нами единоборствах, все-таки это было видно, они чуть более физически мощнее. Самый важный урок, что в будущем, на отборе к Евро, легко не будет. Уровень сопротивления будет примерно такой же, то есть к этому надо готовиться.

В субботу, 24 февраля, определятся и победители, и призеры турнира. Все баталии проходят в закрытом футбольном манеже на проспекте Победителей.

# Футбол

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