Прямой эфир

Александра Саснович и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Дубае

22 февраля 2024 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с Лаурой Зигемунд вышла в полуфинал парного разряда на крупном турнире категории 1000, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Дубае-1

В четвертьфинале белорусско-немецкий тандем обыграл норвежско-тайваньский дуэт Ульрике Эйкери/Фан-сянь У. Первый сет девушки проиграли, однако затем были сильнее во второй партии и на чемпионском тай-брейке. За путевку в финал турнира в Дубае Саснович и Зигемунд сразятся с третьей парой турнира Меличар/Перес.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира в Дубае
22 февраля 2024 17:57

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира в Дубае

Белорусские лучники завоевали золото на «Кубке сильнейших» в командном состязании
22 февраля 2024 17:44

Белорусские лучники завоевали золото на «Кубке сильнейших» в командном состязании

Белорусские фигуристы завоевали золотые медали на играх «Дети Приморья»
22 февраля 2024 15:00

Белорусские фигуристы завоевали золотые медали на играх «Дети Приморья»