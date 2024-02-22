Александра Саснович и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Дубае

Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с Лаурой Зигемунд вышла в полуфинал парного разряда на крупном турнире категории 1000, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертьфинале белорусско-немецкий тандем обыграл норвежско-тайваньский дуэт Ульрике Эйкери/Фан-сянь У. Первый сет девушки проиграли, однако затем были сильнее во второй партии и на чемпионском тай-брейке. За путевку в финал турнира в Дубае Саснович и Зигемунд сразятся с третьей парой турнира Меличар/Перес.