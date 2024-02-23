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Егор Шарангович и Алексей Протас отметились результативными баллами в НХЛ

23 февраля 2024 12:06
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Белорусские хоккеисты Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные результативные поединки в регулярном чемпионате НХЛ. «Калгари» на выезде одолел лидера Восточной конференции «Бостон» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович и Алексей Протас отметились результативными баллами в НХЛ-1

Шарангович помог своей дружине открыть счет на табло, сделав голевую передачу. Всего на льду белорус провел 17 минут и 18 секунд. За это время Егор исполнил 4 броска и закончил встречу с показателем полезности «+1».

Егор Шарангович и Алексей Протас отметились результативными баллами в НХЛ-4

В еще одном противостоянии «Вашингтон» праздновал домашнюю викторию над «Тампой» – 5:3. Алексей Протас отдал ассист при четвертом взятии ворот. Таким образом, белорус набирает баллы уже в трех играх кряду. Сегодня его айстайм составил 13 минут 20 секунд. Завершил он встречу с показателем полезности «+2».

# Хоккей # Алексей Протас # Егор Шарангович

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