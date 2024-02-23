Егор Шарангович и Алексей Протас отметились результативными баллами в НХЛ

Белорусские хоккеисты Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные результативные поединки в регулярном чемпионате НХЛ. «Калгари» на выезде одолел лидера Восточной конференции «Бостон» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович помог своей дружине открыть счет на табло, сделав голевую передачу. Всего на льду белорус провел 17 минут и 18 секунд. За это время Егор исполнил 4 броска и закончил встречу с показателем полезности «+1».