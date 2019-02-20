«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к ответному домашнему матчу против сборной Швеции в рамках пре-квалификации Евробаскета-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для команды Александра Крутикова эта игра носит принципиальный характер. Победа над оппонентом позволит сохранить шансы на выход в основную часть Евро. Команды уже встречались в ноябре 2018-го, тогда сильнее оказались скандинавы – 87:59.

Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу: Они в лучшей позиции, чем мы. Всегда лучше, когда ты прочувствовал игру, находишься в том игровом ритме. К сожалению, нам не удалось найти себе достойного спарринг-партнера. Но мы сыграем внутреннюю игру на тренировке.

Александр Кудрявцев, капитан сборной Беларуси по баскетболу:

Чувствуем себя хорошо. Настрой в команде боевой, все здоровы. Нас много. Конкуренция за попадание в 12 игроков на матч идет хорошая. Настроение у всех отличное.

Для белорусов предстоящий матч 24 февраля – последний в группе «А», а вот шведы перед прилетом в Минск еще сыграют с Данией 21 февраля.