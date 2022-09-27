«Они умеют побеждать». Волейбольный «Строитель» готовится к Суперкубку страны с обновлённым составом

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» в преддверии большого события. До розыгрыша Суперкубка страны остается меньше суток, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот почетный трофей претендуют чемпионы Беларуси: солигорский «Шахтер» и обладатель Кубка, столичный «Строитель».

Команда минчан омолодилась и поменялась на три четверти. Главком поставил на перспективу и юношеский максимализм. В составе «Строителя» как белорусы, так и российская молодежь. Последним приобретением клуба стал 18-летний диагональный Никита Кулешов. Рост парня – 212 сантиметров. Пожалуй, это самый рослый игрок в стане белорусов за всю историю. Есть у Кулешова и еще один бонус – генетика. Отец Никиты, Алексей Кулешов, призер трех Олимпиад. Семья охотно приняла предложение белорусской команды.

Никита Кулешов, диагональный ВК «Строитель»:

У меня тут были два сокомандника бывших, которые играли, рассказывали о нем, что им все нравится. Я без сомнений поехал сюда. У нас достаточно молодой коллектив, тренировки проходят очень энергично. Если мы поверим в себя, то сможем побеждать.

Действующий чемпион Беларуси – солигорский «Шахтер» – слаженная и крепкая команда, настроенная только на победу, но молодой «Строитель» полон сил и амбиций. Стартовав в Кубке России, минчане почувствовали вкус хорошей игры.