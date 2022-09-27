Футбол. Молодёжная сборная Беларуси сыграла вничью с командой Казахстана

Нашим землякам нужна была победа, чтобы реабилитироваться перед своими поклонниками за разгром от россиян. Неделю назад команда Сергея Ясинского проиграла своим соперникам со счетом 1:6. В матче с командой Казахстана белорусы владели инициативой с первых минут. Преимущество не было тотальным, но острые моменты возникали регулярно. Однако счет открыли представители Казахстана. Едва ли не единственная острая атака гостей на 32-й минуте завершилась взятием ворот. Длинный перевод с правого фланга нашел Самородова, который мощным ударом поразил наши ворота.

Сергей Ясинский, главный тренер молодежной (U-21) сборной Беларуси:

Я вообще приверженец атакующей игры, особенно у молодых футболистов. Передачами назад мы ничему их не научим, поэтому я требую и больше вертикальной игры, и больше агрессии. Особенно в атаке. Меньше передач назад. Я требую от них больше действий. В будущем, я уверен, что, может, не все, но это футболисты национальной сборной. Мы здесь будем проповедовать игру агрессивную. С прессингом. Я понимаю, что это не сразу получится. Я хочу, чтобы команда так же, как и наша предыдущая молодежка, заканчивала отбор очень хорошими, яркими играми. Пускай не было еще результата, но это уже был футбол, близкий к европейскому уровню.

Следующие игры у молодежной сборной Беларуси запланированы на ноябрь. Соперником нашей дружины станет команда Ирана.