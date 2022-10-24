Футбол. БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом» на ЧБ

Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 27-й тур футбольного чемпионата Беларуси. «Гомель» одолел «Ислочь» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 27-й тур футбольного чемпионата Беларуси. «Гомель» одолел «Ислочь» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичный «Энергетик» встречался на выезде с могилевским «Днепром». «Студенты» выиграли – 2:0 – и поднялись на второе место в турнирной таблице. БАТЭ на своем поле принимал гродненский «Неман». И одержал победу со счетом 2:1.