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Футбол. БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом» на ЧБ

24 октября 2022 20:32
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Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 27-й тур футбольного чемпионата Беларуси. «Гомель» одолел «Ислочь» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом» на ЧБ-1

Столичный «Энергетик» встречался на выезде с могилевским «Днепром». «Студенты» выиграли – 2:0 – и поднялись на второе место в турнирной таблице. БАТЭ на своем поле принимал гродненский «Неман». И одержал победу со счетом 2:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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