Футбол. БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом» на ЧБ

Столичный «Энергетик» встречался на выезде с могилевским «Днепром». «Студенты» выиграли – 2:0 – и поднялись на второе место в турнирной таблице. БАТЭ на своем поле принимал гродненский «Неман». И одержал победу со счетом 2:1.