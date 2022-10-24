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Хоккей. Минское «Динамо» завершает серию дерби после проигрыша московским одноклубникам

24 октября 2022 20:30
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Хоккеисты минского «Динамо» завершили домашнюю серию дерби с московскими одноклубниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Предыдущие два матча против «Сочи» и «Локомотива» выдались для «зубров» непростыми, но результативными.

Хоккей. Минское «Динамо» завершает серию дерби после проигрыша московским одноклубникам-1

В разряд нестандартных поединков попал и матч против московского «Динамо». Поиск подходов к воротам стал проблемой для оппонентов. Первые 2/3 игры соперники так и не удосужились распечатать ворота друг друга. За 2,5 минуты до окончания третьего периода Дмитрий Рашевский забросил шайбу и принес победу московскому «Динамо».  

# Хоккей # Дмитрий Рашевский # Фотофакт

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