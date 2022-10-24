750 участников сошлись на татами в «Стайках». Турнир «JUDO STARS» собрал юных дзюдоистов из Беларуси и России

В спортскомплексе «Стайки» состоялся детско-юношеский турнир «JUDO STARS». 750 участников от семи лет и старше при поддержке родных и близких отчаянно сражались и боролись за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С подробностями – наш корреспондент Наталия Нерода. В масштабных соревнованиях «JUDO STARS» приняли участие 46 команд, среди них 16 российских.

Вахтанг Сахадзе, организатор соревнований:

Мы начинали первый турнир с трех татами. Пятый турнир уже с шестью татами. У нас всегда профессиональная онлайн-трансляция, все турнирные сетки, протоколы, списки участников, все в онлайн-режиме, что обеспечивает легкодоступность информации как для судей, так и для родителей и участников.

Атмосфера турнира была зажигательной. Общий боевой накал создавал шумный эмоциональный фон. 9-летняя Есения Кунцевич была активной, напористой и в финале не оставила сопернице ни единого шанса. Папа Денис, преданный болельщик дочери, был в помощь.

Есения Кунцевич, победительница турнира:

Спорт очень сильный, а я хочу быть сильной девушкой, уметь себя защищать. Хочу идти по стопам мамы и папы. Папа всегда помогал, поддерживал меня, благодаря ему у меня много первых мест сейчас, я горжусь, что у меня такой отец. Денис Кунцевич, единственный в Беларуси чемпион мира среди юниоров, завершил спортивную карьеру, но продолжил ее в детях. У него их четверо – трое занимаются дзюдо. Младшенькому рановато – ему всего полтора.

Денис Кунцевич, тренер по дзюдо:

Как говорится, выбирай секцию, которая рядом с домом. Но поскольку рядом с домом была секция дзюдо, они пошли в школе, и на базе их школы, в которой они учатся, в 41-й Фрунзенского района, клуб дзюдо «Тигр» открыл секцию. Пошли заниматься дзюдо. Нам это близко, наоборот, поддерживаем, помогаем. Ничего не форсируем, они тренируются, занимаются, как и все дети, в удовольствие, как им нравится. Растут, так скажем, полной жизнью. Единственная дочь Есения особенно радует маму и папу – говорят, наша семейная гордость. Но и братья догоняют. В семье случаются и свои спарринги.