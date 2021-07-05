Они пообещали заплатить за каждого болельщика. Сколько зрителей пришли на матч «Витебска» и БАТЭ?

Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самой разгромной стала встреча минского «Динамо» и «Славии». Хозяева забили мозырским футболистам четыре безответных гола. Причем хет-трик на свой счет записал сенегальский форвард минчан Аблай Мбенг.
Во второй игре дня состоялось брестское дерби. «Динамо» сыграло вничью с «Рухом» – 1:1.
Во встрече «Витебска» и БАТЭ зрители голов не увидели. Однако игра хозяевам поля точно запомнится. Дело в том, что после неожиданного поражения от «Спутника» – 3:4 витебские футболисты пообещали заплатить за каждого болельщика, кто придет на матч с борисовчанами. В итоге матч посетили 4780 зрителей. Такая цифра стала рекордной домашней посещаемостью для северян в этом сезоне.