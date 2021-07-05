Они пообещали заплатить за каждого болельщика. Сколько зрителей пришли на матч «Витебска» и БАТЭ?

Во встрече «Витебска» и БАТЭ зрители голов не увидели. Однако игра хозяевам поля точно запомнится. Дело в том, что после неожиданного поражения от «Спутника» – 3:4 витебские футболисты пообещали заплатить за каждого болельщика, кто придет на матч с борисовчанами. В итоге матч посетили 4780 зрителей. Такая цифра стала рекордной домашней посещаемостью для северян в этом сезоне.