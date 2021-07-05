Сергей Вязович занимает второе место в генеральной классификации ралли-рейда «Шёлковый путь»

Новости Беларуси. В России продолжается престижный ралли-рейд «Шелковый путь». Беларусь на гонке представляют три экипажа. 5 июля пилоты преодолели участок длиной в 164 километра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим у наших стал Сергей Вязович. Он уступил лидеру 1 минуту и 50 секунд и занял третье место.

У Алексея Вишневского возникли проблемы с колесами, он финишировал девятым. Еще один участник «МАЗ-СПОРТавто» Виталий Мурылев – 10-й. Что касается генеральной классификации, то первое место в ней удерживает россиянин Дмитрий Сотников. Сергей Вязович идет вторым.

Последний этап ралли состоится 6 июля. Из-за эпидемиологической ситуации организаторам пришлось сократить маршрут и убрать этапы, которые должны были состояться в Монголии.