Владимир Самсонов пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

Новости Беларуси. 5 июля стало известно, что белорусский игрок в настольный теннис Владимир Самсонов не выступит на Играх в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмен не сумел восстановиться после травмы.

Таким образом, белорусского представительства в этом виде спорта на нынешней Олимпиаде не будет. 45-летний Самсонов был единственным из национальной команды, кто сумел отобраться на главный старт четырехлетия. Для Владимира эти Игры могли стать седьмыми в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Рио белорус стал четвертым.