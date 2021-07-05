Прямой эфир

Владимир Самсонов пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

05 июля 2021 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 июля стало известно, что белорусский игрок в настольный теннис Владимир Самсонов не выступит на Играх в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмен не сумел восстановиться после травмы.

Владимир Самсонов пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы-1

Таким образом, белорусского представительства в этом виде спорта на нынешней Олимпиаде не будет. 45-летний Самсонов был единственным из национальной команды, кто сумел отобраться на главный старт четырехлетия. Для Владимира эти Игры могли стать седьмыми в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Рио белорус стал четвертым.

# Настольный теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона
05 июля 2021 13:42

Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона

Белоруски взяли командную бронзу на ЧЕ по современному пятиборью среди юниоров
05 июля 2021 12:30

Белоруски взяли командную бронзу на ЧЕ по современному пятиборью среди юниоров

Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами
05 июля 2021 12:07

Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами