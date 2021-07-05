Лёгкая атлетика. Ирина Жук завоевала 3 место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты продолжают вести подготовку к Олимпийским играм в Токио. В Стокгольме состоялся очередной этап престижной серии турниров Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рекордсменка страны в прыжке с шестом Ирина Жук стала бронзовым призером соревнований. Высота, которая обеспечила ей третье место, – 4 метра 61 сантиметр.