Лёгкая атлетика. Ирина Жук завоевала 3 место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты продолжают вести подготовку к Олимпийским играм в Токио. В Стокгольме состоялся очередной этап престижной серии турниров Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты продолжают вести подготовку к Олимпийским играм в Токио. В Стокгольме состоялся очередной этап престижной серии турниров Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Рекордсменка страны в прыжке с шестом Ирина Жук стала бронзовым призером соревнований. Высота, которая обеспечила ей третье место, – 4 метра 61 сантиметр.
В других видах программы Карина Демидик, выступающая в прыжках в высоту, стала пятой. А толкательница ядра Алена Дубицкая остановилась на четвертой строке в итоговом протоколе.