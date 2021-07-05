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Лёгкая атлетика. Ирина Жук завоевала 3 место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

05 июля 2021 17:49
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты продолжают вести подготовку к Олимпийским играм в Токио. В Стокгольме состоялся очередной этап престижной серии турниров Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Ирина Жук завоевала 3 место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме-1

Рекордсменка страны в прыжке с шестом Ирина Жук стала бронзовым призером соревнований. Высота, которая обеспечила ей третье место, – 4 метра 61 сантиметр.

Лёгкая атлетика. Ирина Жук завоевала 3 место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме-4

В других видах программы Карина Демидик, выступающая в прыжках в высоту, стала пятой. А толкательница ядра Алена Дубицкая остановилась на четвертой строке в итоговом протоколе.

# Легкая атлетика # Ирина Жук # Карина Демидик # Алена Дубицкая # Фотофакт

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