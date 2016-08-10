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«Они ныряют туда, серьезно?»: почему вода в олимпийском бассейне стала зеленой

10 августа 2016 16:34
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«Они ныряют туда, серьезно?»: почему вода в олимпийском бассейне стала зеленой -0

Новости Бразилии. Эти фотографии облетели весь мир. Спортивные болельщики бьют тревогу и в социальных сетях задают один и тот же вопрос: насколько безопасно для здоровья олимпийцев прыгать в такую воду.

Дело в том, что вода в одном из бассейнов из светло-голубой превратилась в зеленую. Одной из первых тревогу забила британка Тани Коуч. Она заявила, что никогда в жизни ей не приходилось прыгать в такую воду.

Фотографию позеленевшего бассейна в Twitter опубликовал британский прыгун в воду Том Дэйли. Подпись к фото гласит: «Эммммм… Что произошло?!».



Чемпион летних Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду американец Дэвид Будайя сравнил ситуацию с празднованием Дня святого Патрика, символом которого является зеленый цвет (здесь подробнее).

Дэвид Будайя, американский спортсмен:
Подождите, кто-то пошутил или мы начали отмечать в Рио День святого Патрика раньше времени?


Источник фото: instagram.com/ekorotyshkin/

Не без иронии к ситуации отнесся российский пловец, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин.

«Они ныряют туда, серьезно?»: почему вода в олимпийском бассейне стала зеленой -3

Евгений Коротышкин (запись в Instagram):
Водичка сегодня странным образом стала зеленой. Не могу сказать, что это очередной косяк. Под бразильский флаг очень даже идет. Надо только еще камыши с лягушками запустить. Гармония.



Организаторы бросились делать тесты воды и пришли к выводу – она просто зацвела. Представители оргкомитета к ситуации отнеслись с юмором, но поспешили заверить: качество воды полностью соответствует стандартам безопасности.

Марио Андрада, пресс-атташе бразильского оргкомитета:
Вода в бассейне изменила цвет, поскольку не справляются фильтры для очистки воды. Это из-за жары и отсутствия ветра. Завтра бассейн будет голубого цвета. Если бы он стал зеленым и желтым, это был бы акт патриотизма.

«Они ныряют туда, серьезно?»: почему вода в олимпийском бассейне стала зеленой -5



Когда проблема будет устранена, официальные лица не сообщают. В этой связи многие обратились к словам теперь уже двадцатиоднократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Несколько лет назад пловец признался, что не понаслышке знает: некоторые пловцы справляют малую нужду прямо в бассейне.

Майкл Фелпс, американский пловец:
Для пловцов это довольно обычное дело. Когда ты два часа находишься в воде, тебе не стоит вылезать из бассейна, чтобы справить нужду. Все равно хлорка уничтожает все это.

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Дэвид Будайя

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