«Они ныряют туда, серьезно?»: почему вода в олимпийском бассейне стала зеленой

Новости Бразилии. Эти фотографии облетели весь мир. Спортивные болельщики бьют тревогу и в социальных сетях задают один и тот же вопрос: насколько безопасно для здоровья олимпийцев прыгать в такую воду.



Дело в том, что вода в одном из бассейнов из светло-голубой превратилась в зеленую. Одной из первых тревогу забила британка Тани Коуч. Она заявила, что никогда в жизни ей не приходилось прыгать в такую воду.



Фотографию позеленевшего бассейна в Twitter опубликовал британский прыгун в воду Том Дэйли. Подпись к фото гласит: «Эммммм… Что произошло?!».







Чемпион летних Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду американец Дэвид Будайя сравнил ситуацию с празднованием Дня святого Патрика, символом которого является зеленый цвет (здесь подробнее).



Дэвид Будайя, американский спортсмен:

Подождите, кто-то пошутил или мы начали отмечать в Рио День святого Патрика раньше времени?





Источник фото: instagram.com/ekorotyshkin/

Не без иронии к ситуации отнесся российский пловец, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин.

Евгений Коротышкин (запись в Instagram):

Водичка сегодня странным образом стала зеленой. Не могу сказать, что это очередной косяк. Под бразильский флаг очень даже идет. Надо только еще камыши с лягушками запустить. Гармония.







Организаторы бросились делать тесты воды и пришли к выводу – она просто зацвела. Представители оргкомитета к ситуации отнеслись с юмором, но поспешили заверить: качество воды полностью соответствует стандартам безопасности.



Марио Андрада, пресс-атташе бразильского оргкомитета:

Вода в бассейне изменила цвет, поскольку не справляются фильтры для очистки воды. Это из-за жары и отсутствия ветра. Завтра бассейн будет голубого цвета. Если бы он стал зеленым и желтым, это был бы акт патриотизма.