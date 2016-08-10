«Они ныряют туда, серьезно?»: почему вода в олимпийском бассейне стала зеленой
Новости Бразилии. Эти фотографии облетели весь мир. Спортивные болельщики бьют тревогу и в социальных сетях задают один и тот же вопрос: насколько безопасно для здоровья олимпийцев прыгать в такую воду.
Дело в том, что вода в одном из бассейнов из светло-голубой превратилась в зеленую. Одной из первых тревогу забила британка Тани Коуч. Она заявила, что никогда в жизни ей не приходилось прыгать в такую воду.
Фотографию позеленевшего бассейна в Twitter опубликовал британский прыгун в воду Том Дэйли. Подпись к фото гласит: «Эммммм… Что произошло?!».
Чемпион летних Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду американец Дэвид Будайя сравнил ситуацию с празднованием Дня святого Патрика, символом которого является зеленый цвет (здесь подробнее).
Дэвид Будайя, американский спортсмен:
Подождите, кто-то пошутил или мы начали отмечать в Рио День святого Патрика раньше времени?
Источник фото: instagram.com/ekorotyshkin/
Не без иронии к ситуации отнесся российский пловец, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин.
Евгений Коротышкин (запись в Instagram):
Водичка сегодня странным образом стала зеленой. Не могу сказать, что это очередной косяк. Под бразильский флаг очень даже идет. Надо только еще камыши с лягушками запустить. Гармония.
Организаторы бросились делать тесты воды и пришли к выводу – она просто зацвела. Представители оргкомитета к ситуации отнеслись с юмором, но поспешили заверить: качество воды полностью соответствует стандартам безопасности.
Марио Андрада, пресс-атташе бразильского оргкомитета:
Вода в бассейне изменила цвет, поскольку не справляются фильтры для очистки воды. Это из-за жары и отсутствия ветра. Завтра бассейн будет голубого цвета. Если бы он стал зеленым и желтым, это был бы акт патриотизма.
Когда проблема будет устранена, официальные лица не сообщают. В этой связи многие обратились к словам теперь уже двадцатиоднократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Несколько лет назад пловец признался, что не понаслышке знает: некоторые пловцы справляют малую нужду прямо в бассейне.
Майкл Фелпс, американский пловец:
Для пловцов это довольно обычное дело. Когда ты два часа находишься в воде, тебе не стоит вылезать из бассейна, чтобы справить нужду. Все равно хлорка уничтожает все это.