Нападение в Рио: автобус с белорусскими журналистами закидали камнями

Новости Беларуси. Белорусский журналист пострадал в ходе нападения на автобус в олимпийском Рио. Инцидент произошел после баскетбольного матча Беларусь–Бразилия, где наша команда одержала волевую победу.

Транспорт с представителями СМИ атаковали по пути в главный пресс-центр Олимпийских игр.

Вначале предполагалось, что по стёклам стреляли, но после выяснилось, что в них бросили камнями. Лёгкие травмы получили два человека. Среди них и наш соотечественник. В видеоблоге журналист Артур Жоль рассказал подробности инцидента.

Артур Жоль, журналист газеты «Прессбол»:

Мы возвращались с баскетбола, где белоруски феноменально обыграли бразильянок. Услышал какие-то два хлопка, тихих, небольших. И увидел, что всё стекло покрыто трещинами. Я сазу же лёг на пол, вместе со мной – все остальные журналисты. Не поняли, что произошло, но это обычные меры безопасности в такой ситуации. Мы доехали до ближайшего поста полиции, военных. Они остановили, взяли нас под контроль.

Отметим, что вопрос безопасности для организаторов игр является одним из самых болезненных.

9 августа нападению подверглась делегация из Черногории. Неизвестные спровоцировали ДТП, а после отобрали у представителей дипкорпуса личные вещи.

Вдобавок к этому, 7 августа эвакуировали пресс-центр из-за угрозы теракта. Всё обошлось. Однако полиция Рио-де-Жанейро в очередной раз заявила, что безопасность туристам и даже олимпийцам они гарантировать не могут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.