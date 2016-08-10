Новости Беларуси. На армейской Олимпиаде пилоты из Беларуси завоевали две серебряные медали в номинациях «штурмовая» и «военно-транспортная авиация».

Наша сборная, выступая в «Авиадартсе» в третий раз, выставила экипажи на штурмовиках Су-25 и впервые – на вертолетах Ми-8.

Пилотаж, разведка, применение средств поражения – по результатам всех испытаний белорусы лишь немного уступили россиянам.

При этом в меткости соотечественникам равных на конкурсе не было.

Украшением же соревнований стала демонстрационная программа «Авиамикс». На этом шоу для зрителей пилоты разных стран работают в одних боевых порядках, доказывая, что дух соперничества лишь сплачивает союзников.

Участвовали помимо Беларуси, команды из России, Казахстана и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.