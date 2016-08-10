Бронзового призера Олимпиады по дзюдо избили на пляже в Рио

Новости Бразилии. Бельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт получил несколько ударов по лицу на пляже Копакабана, когда праздновал завоеванную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бронзовую медаль.

Со слов 32-летнего спортсмена, поздно вечером у него украли телефон. Он побежал за грабителем, а когда догнал, получил удар по лицу.

Бельгиец обратился за помощью в полицию, а затем – за медицинской помощью.

В ходе осмотра выяснилось, что серьезных травм у спортсмена нет. О том, удалось задержать грабителя или нет, не сообщается.

Это не первый случай в Рио за последние несколько дней, когда спортсмены страдают от рук воров. За день до официальной церемонии открытия Игр

из номеров датских спортсменов украли телефоны, планшетные компьютеры и предметы одежды.

Днем ранее кражи произошли в номерах австралийцев. Сборную Австралии, которая ранее жаловалась на оголенные провода в жилом здании, эвакуировали из-за небольшого пожара. Когда спортсмены вернулись в свои номера, выяснилось, что украли ноутбук и несколько футболок. Здесь подробнее.