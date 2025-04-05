Был первым из первых в самых опасных точках при взятии Берлина! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

В ее письме также приводятся наградные листы, в которых кратко описаны заслуги разведчика Афанасия Николаевича.

«Разведчик Хлебосолов за период боев по разгрому обороны противника на Западном берегу реки Одер и наступления на Берлин в условиях уличных боев, когда разведка противника особенно усложняется большой возможностью маскировки в зданиях, отлично справился с возложенной на него задачей. Непосредственно находясь в боевых порядках пехоты, немедленно определял огневые точки противника.

Хлебосолов первым двигался впереди пехоты, пренебрегая опасностью, точно определял пулеметные точки противника, которые затем по его докладу уничтожались огнем орудий прямой наводки. Всего товарищ Хлебосолов определил два орудия 75 мм, 7 пулеметов, 2 крупных опорных узла в зданиях, 2 дзота, которые были уничтожены огнем нашей армии».