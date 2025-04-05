Был первым из первых в самых опасных точках при взятии Берлина! «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Историями своих героических дедушек поделились Марина Васильева.
Хлебосолов Афанасий Николаевич. Внучка перечисляет награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Отечественной войны I степени.
В ее письме также приводятся наградные листы, в которых кратко описаны заслуги разведчика Афанасия Николаевича.
«Разведчик Хлебосолов за период боев по разгрому обороны противника на Западном берегу реки Одер и наступления на Берлин в условиях уличных боев, когда разведка противника особенно усложняется большой возможностью маскировки в зданиях, отлично справился с возложенной на него задачей. Непосредственно находясь в боевых порядках пехоты, немедленно определял огневые точки противника.
Хлебосолов первым двигался впереди пехоты, пренебрегая опасностью, точно определял пулеметные точки противника, которые затем по его докладу уничтожались огнем орудий прямой наводки. Всего товарищ Хлебосолов определил два орудия 75 мм, 7 пулеметов, 2 крупных опорных узла в зданиях, 2 дзота, которые были уничтожены огнем нашей армии».
«В боях за Берлин и Рейхстаг товарищ Хлебосолов проявил себя смелым, отважным воином, мастером уличных боев, лучшим разведчиком полка. Имея богатый опыт боев за Ленинград, Хлебосолов отлично вел разведку противника в Берлине, мстил немцам за свой родной город. Там, где создавалась слаженная оборона противника, где требовалось немедленное воздействие нашей артиллерии, был первым из первых».
Жена Афанасия Николаевича также удостоена высокой награды за не менее героический подвиг – рождение пятерых детей. Медаль материнства II степени была присвоена в 1955 году.
В Великой Отечественной войне принимал участие и другой дедушка Марины Васильевой – Виноград Иван Никифорович. За свои подвиги был приставлен к награде.