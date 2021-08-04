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Он заявил о себе ещё на старте карьеры. Бронзовый призёр Олимпиады Максим Недосеков возвращается в Беларусь

04 августа 2021 06:26
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Новости Беларуси. Бронзовый призер летних Олимпийских игр Максим Недосеков возвращается на родину. Борт из Токио приземлится утром 4 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он заявил о себе ещё на старте карьеры. Бронзовый призёр Олимпиады Максим Недосеков возвращается в Беларусь-1

В Японию белорусский прыгун в высоту отправлялся в качестве фаворита. Он с легкостью прошел квалификацию. А вот на самих соревнованиях конкуренция оказалась более чем жесткой. Для всех медалистов точкой преткновения стал рубеж 2 метра и 37 сантиметров. Недосеков стал третьим лишь по количеству попыток.

Он заявил о себе ещё на старте карьеры. Бронзовый призёр Олимпиады Максим Недосеков возвращается в Беларусь-4

Впрочем, наш прыгун не раз приводил в восторг судей самых престижных соревнований. Громко он заявил о себе еще на старте спортивной карьеры, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с результатом 2 метра 33 сантиметра, побив рекорд соревнования, который держался 40 лет. И вот теперь олимпийская высота. В свои 23 он лучший белорусский легкоатлет 2018 года и мастер спорта международного класса.

# Олимпиада 2020 # Максим Недосеков # Фотофакт

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