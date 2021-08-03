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Кубок Салея. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Витебск», а «Химик-СКА» уступил «Металлургу»

03 августа 2021 19:20
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Новости Беларуси. 3 августа прошли два матча группы Б Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Салея. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Витебск», а «Химик-СКА» уступил «Металлургу»-1

«Гомель» принимал «Витебск», а «Химик-СКА» – «Металлург». Пожалуй, внимание стоит сосредоточить на первой дуэли. Ведь силами мерились соседи по турнирной таблице, выше были «рыси». Они и захватили лидерство сходу. Уже в первом периоде приезжие хоккеисты вынуждены были капитулировать трижды. Во втором отрезке команды обменялись точными бросками.

Финальный счет – 5:3 в пользу «Гомеля» и 0:2 в пользу команды из Жлобина. 4 августа в расписании также значатся две дуэли.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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