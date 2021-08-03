Кубок Салея. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Витебск», а «Химик-СКА» уступил «Металлургу»

«Гомель» принимал «Витебск», а «Химик-СКА» – «Металлург». Пожалуй, внимание стоит сосредоточить на первой дуэли. Ведь силами мерились соседи по турнирной таблице, выше были «рыси». Они и захватили лидерство сходу. Уже в первом периоде приезжие хоккеисты вынуждены были капитулировать трижды. Во втором отрезке команды обменялись точными бросками.

Финальный счет – 5:3 в пользу «Гомеля» и 0:2 в пользу команды из Жлобина. 4 августа в расписании также значатся две дуэли.