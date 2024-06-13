Синхронистка Василина Хондошко принесла Беларуси первую медаль Игр стран БРИКС

Василина Хондошко завоевала серебряную медаль Спортивных игр стран БРИКС в Казани. Белорусская синхронистка показала второй результат в технической программе, уступив только 3-кратной олимпийской чемпионке и 16-кратной чемпионке мира из России Светлане Колесниченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как итог – первое серебро в копилке нашей делегации. Также на счету нашей сборной по синхронному плаванию еще два серебра. На второй ступени подиума оказались Анастасия Добровольская и Александра Мирончик в технической программе среди дуэтов, а также белорусская восьмерка в соревнованиях акробатических групп.