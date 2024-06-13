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Белорусы вступают в борьбу за медали Игр стран БРИКС

13 июня 2024 08:39
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Белорусы поборются за медали международных мультиспортивных Игр стран БРИКС. Соревновательная программа стартует 13 июня в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самбо, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и ушу – сегодня разыграют 23 комплекта наград в пяти видах спорта. Торжественная церемония открытия состоялась накануне.

Белорусы вступают в борьбу за медали Игр стран БРИКС-1

В синхронном плавании Беларусь представит Василина Хондошко. Она имеет все шансы взойти на победный пьедестал – была четвертой в этой дисциплине на чемпионате мира 2024 года. Среди дуэтов выступят наши Анастасия Добровольская и Александра Мирончик, а в соревнованиях акробатических групп примут участие восемь белорусов. За медали сегодня поборются наши самбисты, гимнасты, тяжелоатлеты. В академической гребле за проходы в следующие стадии поспорят белорусы.

# Спортивные соревнования

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