Белорусы вступают в борьбу за медали Игр стран БРИКС

Белорусы поборются за медали международных мультиспортивных Игр стран БРИКС. Соревновательная программа стартует 13 июня в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самбо, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и ушу – сегодня разыграют 23 комплекта наград в пяти видах спорта. Торжественная церемония открытия состоялась накануне.

В синхронном плавании Беларусь представит Василина Хондошко. Она имеет все шансы взойти на победный пьедестал – была четвертой в этой дисциплине на чемпионате мира 2024 года. Среди дуэтов выступят наши Анастасия Добровольская и Александра Мирончик, а в соревнованиях акробатических групп примут участие восемь белорусов. За медали сегодня поборются наши самбисты, гимнасты, тяжелоатлеты. В академической гребле за проходы в следующие стадии поспорят белорусы.