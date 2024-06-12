Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона

90 лет назад в Минске торжественно открыли Национальный олимпийский стадион «Динамо». Коллектив поздравил Президент Беларуси. Сейчас это многофункциональная арена мирового уровня и главная спортивная площадка Беларуси. Стадион принимал матчи Олимпиаду-80, II Европейские игры и Игры стран СНГ в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время войны он был практически разрушен, но после восстановлен. Истинное возрождение стадиона «Динамо» началось в 2012 году. После реконструкции его трибуны вмещают 22 тысячи зрителей.

Стадион «Динамо» знаком каждому минчанину с детства, в сердце спортивной столицы манит и притягивает. Горожане хоть раз, да и побывали в этом современном колизее. У каждого в душе он оставляет след.

Михаил Вергеенко, экс-заместитель председателя Белорусской федерации футбола:

Когда я прихожу на тренировку или на футбольное поле, или на стадион, и когда я слышу запах травы, это мгновенная ассоциация с большим футболом, это родные мои пенаты. Я помню еще мальчишкой, когда было 18 лет, меня пригласили в минское «Динамо», и я пришел на стадион уже тренироваться с командой, с дублирующим составом. Если тренировался основной состав минского «Динамо», то было от 5 до 10 тысяч болельщиков на стадионе. Просто на тренировке.

Действительно, изначально стадион задумывался как родной дом для футбольной команды «Динамо». Колыбель игры миллионов возводили всей республикой. Каждый член всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» на стройке провел 100 часов. В 1934 году 12 июня состоялась торжественное открытие, а уже вот через три года последовала первая реконструкция, так как 10 тысяч зрительских мест не хватило для болельщиков отечественного чемпионата. В годы войны стадион сожгли фашисты. Новое возрождение «овала» получилось только 12 июня 1948 года, хотя потом, еще целых шесть лет, велись точечные работы по восстановлению. К тому времени поле окружили трибуной, а вместимость стадиона выросла до 35 тысяч.

Стадион «Динамо» стал площадкой для олимпийского огня – 80. 20 июля именно здесь, на стадионе, зажгли олимпийский огонь. А нес факел наш прославленный борец Александр Медведь. Это был стимул для многих спортсменов.

21 июня 2018 года состоялось торжественное открытие получившего вторую жизнь стадиона «Динамо». Строителям удалось сохранить историческую составляющую этого титана спорта и внедрить самые современные технологии. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил символический ключ нашим спортсменам.

Спустя год состоялось фееричные II Европейские игры, где «Королева спорта» представила доселе неизвестный, новый формат состязаний. II Игры стран СНГ открыли новые имена спортсменов.