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Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона

12 июня 2024 18:30
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90 лет назад в Минске торжественно открыли Национальный олимпийский стадион «Динамо». Коллектив поздравил Президент Беларуси. Сейчас это многофункциональная арена мирового уровня и главная спортивная площадка Беларуси. Стадион принимал матчи Олимпиаду-80, II Европейские игры и Игры стран СНГ в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время войны он был практически разрушен, но после восстановлен. Истинное возрождение стадиона «Динамо» началось в 2012 году. После реконструкции его трибуны вмещают 22 тысячи зрителей.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-1

Стадион «Динамо» знаком каждому минчанину с детства, в сердце спортивной столицы манит и притягивает. Горожане хоть раз, да и побывали в этом современном колизее. У каждого в душе он оставляет след.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-4

Михаил Вергеенко, экс-заместитель председателя Белорусской федерации футбола:
Когда я прихожу на тренировку или на футбольное поле, или на стадион, и когда я слышу запах травы, это мгновенная ассоциация с большим футболом, это родные мои пенаты. Я помню еще мальчишкой, когда было 18 лет, меня пригласили в минское «Динамо», и я пришел на стадион уже тренироваться с командой, с дублирующим составом. Если тренировался основной состав минского «Динамо», то было от 5 до 10 тысяч болельщиков на стадионе. Просто на тренировке.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-7

Действительно, изначально стадион задумывался как родной дом для футбольной команды «Динамо». Колыбель игры миллионов возводили всей республикой. Каждый член всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» на стройке провел 100 часов. В 1934 году 12 июня состоялась торжественное открытие, а уже вот через три года последовала первая реконструкция, так как 10 тысяч зрительских мест не хватило для болельщиков отечественного чемпионата. В годы войны стадион сожгли фашисты. Новое возрождение «овала» получилось только 12 июня 1948 года, хотя потом, еще целых шесть лет, велись точечные работы по восстановлению. К тому времени поле окружили трибуной, а вместимость стадиона выросла до 35 тысяч.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-10

Стадион «Динамо» стал площадкой для олимпийского огня – 80. 20 июля именно здесь, на стадионе, зажгли олимпийский огонь. А нес факел наш прославленный борец Александр Медведь. Это был стимул для многих спортсменов.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-13

21 июня 2018 года состоялось торжественное открытие получившего вторую жизнь стадиона «Динамо». Строителям удалось сохранить историческую составляющую этого титана спорта и внедрить самые современные технологии. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил символический ключ нашим спортсменам.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-16

Спустя год состоялось фееричные II Европейские игры, где «Королева спорта» представила доселе неизвестный, новый формат состязаний. II Игры стран СНГ открыли новые имена спортсменов.

Здесь борисовчане сыграли на равных с «Ювентусом»! «Динамо» – 90 лет: вспоминаем историю стадиона-19

И вот последнее знаковое событие. Стадион «Динамо» на прошлой недели принял товарищеский матч Беларусь-Россия. На который были раскуплены все билеты, и, как в старые добрые времена, воздух над ареной наполнился спортивным азартом, эмоциями и незабываемыми впечатлениями, а ведь этому историческому гиганту сегодня уже 90 лет.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # Михаил Вергеенко

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