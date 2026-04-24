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«Олимпия» обыграла «Минск» в финале ЧБ по баскетболу

24 апреля 2026 19:56
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Гродненская «Олимпия» переиграла «Минск» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу. Общий счет противостояния – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Олимпия» обыграла «Минск» в финале ЧБ по баскетболу-2

Это самые важные матчи сезона. Ради них команды терпели, усердно тренировались и бились в каждом противостоянии регулярки. А атмосфера на решающих поединках по-настоящему завораживающая благодаря особой поддержке болельщиков.

Подробнее в видео.

# Баскетбол

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