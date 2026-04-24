«Олимпия» обыграла «Минск» в финале ЧБ по баскетболу

Белорусские спортсменки остались без медалей чемпионата Европы по борьбе

В весе до 57 килограммов отечественной спортсменке противостояла гостья из Азербайджана Алиева. Оппонентка вела – 4:2, Демченко нивелировала отставание. Казалось, все в ее руках. Но за 40 секунд до конца схватки представительница Кавказа сумела уложить нашу атлетку на лопатки и завоевала бронзу.