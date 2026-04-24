Дарья Хейдер осталась без наград чемпионата Европы по тяжелой атлетике – турнир проходит в Грузии. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 86 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке белоруска результативно использовала 2 попытки. В лучшей спортсменка зафиксировала вес 104 килограмма. Это позволило разместиться на пятом месте в промежуточном протоколе и сохранять теоретический шанс на пьедестал по итогам суммы. Второе упражнение получилось значительно более слабым, чем у конкуренток. В генеральной классификации атлетка заняла 8-ю позицию. Результат 224 килограмма. На данный момент в нашей копилке 4 большие награды – золото, серебро и две бронзы.