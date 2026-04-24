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Белорусские спортсменки остались без медалей чемпионата Европы по борьбе

24 апреля 2026 18:17
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Белоруски не сумели подняться на пьедестал почета в заключительный день чемпионата Европы по борьбе среди женщин. На третье место претендовали Ванесса Колодинская и Арина Демченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 57 килограммов отечественной спортсменке противостояла гостья из Азербайджана Алиева. Оппонентка вела – 4:2, Демченко нивелировала отставание. Казалось, все в ее руках. Но за 40 секунд до конца схватки представительница Кавказа сумела уложить нашу атлетку на лопатки и завоевала бронзу. Ванесса Колодинская на малый финал не вышла, сославшись на травму.

Также 24 апреля в розыгрыш наград вступили представители вольного стиля. Наш Магомедхабиб Кадимагомедов пробился в финал весовой категории до 79 килограммов. В непростом поединке 1/2 белорус взял верх над представителем Азербайджана Гаджиевым – 5:1. Это значит, что Кадимагомедов гарантировал себе как минимум серебро. За бронзу поспорят Ислам Гусейнов и Арыйан Тютрин.

# Борьба

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