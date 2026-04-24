Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ

Илья Протас признан лучшим новичком Американской хоккейной лиги. Белорус проводит потрясающий дебютный сезон во взрослом хоккее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Херши» надежно застолбил место в первом звене. В 69 матчах младший из братьев сумел набрать 66 очков. Это 29 шайб и 37 ассистов. Форвард не раз признавался игроком дня во второй по силе заокеанской лиге.

Более того, он получил вызов в главную команду, проведя за «Вашингтон» четыре встречи. На данный момент Протас вернулся в фарм и помог клубу пробиться во второй раунд Кубка Колдера.