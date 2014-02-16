Олимпийской чемпионке Алле Цупер вручена золотая медаль Игр-2014 в Сочи

Новости Олимпиады. Долгожданная награда. Накануне в Олимпийском Сочи прошла медальная церемония. Заветное «золото» получила и наша фристайлистка Алла Цупер.

К этой награде Алла шла больше 20 лет. Опытнейшая спортсменка первой исполнила свою заключительную попытку в суперфинале, которая в итоге оказалась «золотой». За нее она получила от судей 99,1 балла. Этот результат не смогла превзойти ни одна из соперниц.

Белоруска выиграла с большим отрывом, оставив позади сильнейших фристайлисток: двух китаянок и австралийку (олимпийскую чемпионку Ванкувера), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.