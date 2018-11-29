Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с финала Гран-при в Канаде

Также отмечается, что если Ханю не успеет восстановиться, то рискует пропустить и соревнования в Японии, которые состоятся в Осаке с 21 по 24 декабря.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии, 17 ноября во время тренировки двукратный олимпийский чемпион повредил правую лодыжку.

Новости Японии. Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при в Канаде, который пройдёт с 6 по 8 декабря.

В этом сезоне Юдзуру уже успел взять золото на турнире Autumn Classic International 2018 в Канаде и обновить мировой рекорд на этапе Гран-при в Финляндии, попутно впервые в истории фигурного катания исполнив каскад из четверного тулупа и тройного акселя.

16 ноября на пятом этапе Гран-при в Москве Ханю снова обновил мировой рекорд в одиночном катании, после чего на следующий день получил травму, но продолжил соревнование и занял первое место по итогам произвольной программы.