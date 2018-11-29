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Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с финала Гран-при в Канаде

29 ноября 2018 08:42
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Новости Японии. Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при в Канаде, который пройдёт с 6 по 8 декабря.  

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии, 17 ноября во время тренировки двукратный олимпийский чемпион повредил правую лодыжку.  

Также отмечается, что если Ханю не успеет восстановиться, то рискует пропустить и соревнования в Японии, которые состоятся в Осаке с 21 по 24 декабря.  

Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с финала Гран-при в Канаде-1

Фото: ISU / Getty Images  

В этом сезоне Юдзуру уже успел взять золото на турнире Autumn Classic International 2018 в Канаде и обновить мировой рекорд на этапе Гран-при в Финляндии, попутно впервые в истории фигурного катания исполнив каскад из четверного тулупа и тройного акселя.  

16 ноября на пятом этапе Гран-при в Москве Ханю снова обновил мировой рекорд в одиночном катании, после чего на следующий день получил травму, но продолжил соревнование и занял первое место по итогам произвольной программы.  

Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с финала Гран-при в Канаде-4

Фото: Olympic Channel  

В январе 2019 года в Минске пройдёт ЧЕ по фигурному катанию.  

Кто выступит от Беларуси и сколько стоят билеты можно узнать здесь.  

# Фигурное катание # Юдзуру Ханю

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