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Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге

28 ноября 2018 13:04
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге-1

Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге-3

На площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали хорватский клуб «Нексе» и уступили со счетом 25:30. До этого БГК выиграл четыре встречи и столько же раз уступал соперникам.

Сейчас брестчане – шестые в турнирной таблице. Следующую встречу в этом турнире БГК проведет 4 декабря на своей площадке против «Извиджача» из Боснии и Герцеговины.

# Гандбол # Фотофакт

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