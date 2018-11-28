Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге

На площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали хорватский клуб «Нексе» и уступили со счетом 25:30. До этого БГК выиграл четыре встречи и столько же раз уступал соперникам.

Сейчас брестчане – шестые в турнирной таблице. Следующую встречу в этом турнире БГК проведет 4 декабря на своей площадке против «Извиджача» из Боснии и Герцеговины.