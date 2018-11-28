Четвёртое подряд поражение в КХЛ: «Динамо» проиграло «Йокериту»

Соперник – один из лидеров нашей конференции, и обыграть «джокеров» в этом сезоне минчанам пока не удавалось. Впрочем, динамовцы в целом выигрывают крайне редко.

Вот и в нынешнем матче уже на шестой минуте Джефф Платт напомнил о себе «Минск-Арене», открыв счет в матче. Но буквально тут же Дмитрий Буйницкий восстановил статус-кво. Впрочем, радость была недолгой: еще до конца периода финский клуб вышел вперед усилиями Стива Мозеса. А когда во второй трети гости с разбежкой меньше минуты дважды огорчили Энрота, вопросы об исходе дуэли, пожалуй, отпали. Последняя 20-минутка не внесла изменений в счет.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»: Приехали после тяжелейшего выезда. Еще не нашли свою кондицию, не хватает нас. Первый период хорошо играем, во втором проваливаемся, в третьем начинаем шевелиться опять.

Дмитрий Буйницкий, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Мне кажется, мы улучшили немного свою игру. Я думаю, что скоро все должно прийти к нам. Конечно, изменения какие-то нужны, потому что все плохо.

Проигрышная серия «Динамо» снова насчитывает уже четыре матча. Следующий поединок в континентальной лиге минчане проведут 2 декабря против подмосковного «Витязя».