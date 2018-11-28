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Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года

28 ноября 2018 13:06
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Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала итоги опроса на звание лучшего плеймейкера 2018 года. По его итогам, больше всего очков набрал лучший игрок ЧМ-2018 в России хорват Лука Модрич.

Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года-1

В тройку сильнейших также вошли аргентинец Лионель Месси и Эден Азар из Бельгии.  

Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года-4

Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года-6

# Футбол # Лука Модрич # Фотофакт

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