Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года

Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала итоги опроса на звание лучшего плеймейкера 2018 года. По его итогам, больше всего очков набрал лучший игрок ЧМ-2018 в России хорват Лука Модрич.
Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала итоги опроса на звание лучшего плеймейкера 2018 года. По его итогам, больше всего очков набрал лучший игрок ЧМ-2018 в России хорват Лука Модрич.
В тройку сильнейших также вошли аргентинец Лионель Месси и Эден Азар из Бельгии.