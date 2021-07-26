Олимпийские игры в Токио. Соболенко и Герасимов завершили выступления в одиночных разрядах

Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Олимпиады. Белоруска остановилась на стадии 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Олимпиады. Белоруска остановилась на стадии 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч против хорватки Донны Векич продолжался 2 часа и 38 минут. Уступив в первом сете 4:6, Соболенко показала уверенную игру во втором и оставила партию за собой – 6:3. Арина была близка к победе в третьем сете и всем матче, но в самым ответственный момент отдала свою подачу. В итоге все решалось на тай-брейке, в котором третья ракетка планеты уступила – 6:7 (3:7)
Преодолеть 1/16 не смог и Егор Герасимов: белорус в двух сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини – 4:6, 6:7. Таким образом, в одиночном разряде Олимпиады остался один белорус: это Илья Ивашко, который завтра, 27 июля, в 1/16 встретится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.