Олимпийские игры в Токио. Соболенко и Герасимов завершили выступления в одиночных разрядах

Матч против хорватки Донны Векич продолжался 2 часа и 38 минут. Уступив в первом сете 4:6, Соболенко показала уверенную игру во втором и оставила партию за собой – 6:3. Арина была близка к победе в третьем сете и всем матче, но в самым ответственный момент отдала свою подачу. В итоге все решалось на тай-брейке, в котором третья ракетка планеты уступила – 6:7 (3:7)