Алексей Протас оформил дубль в матче НХЛ

Алексей Протас оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. А клуб, за который он выступает, дома переиграл «Лос-Анджелес» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 11-й минуте белорусский нападающий открыл счет в поединке – белорус оказался один на один с голкипером соперника и переиграл вратаря, а за минуту до финальной сирены успех повторил, но уже шайбой в пустые ворота. Всего Алексей провел на льду 18 минут, четыре раза бросил в створ, закончил игру с показателем полезности +2 и был признан третьей звездой противостояния. На данный момент в активе Протаса 29 баллов в 33 матчах сезона. Он повторил свое лучшее достижение по очкам в лиге за один чемпионат, но на это ему потребовалось на 45 игр меньше. «Вашингтон» же продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции НХЛ.