Белорусские спортсмены пополнили копилку 4 золотыми и 2 серебряными медалями на II Играх стран СНГ

Второй соревновательный день и россыпь медалей. Белорусские спортсмены блистают на пьедесталах II Игр стран СНГ. В разных уголках страны болельщики ликуют! Четыре золотые медали завоевали сегодня, 6 августа, наши атлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две награды высшей пробы принесли сборной тяжелоатлеты. В разных весовых категориях не было равных нашим силачам – Геннадию Лаптеву и Егору Попову.