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Белорусские спортсмены пополнили копилку 4 золотыми и 2 серебряными медалями на II Играх стран СНГ

06 августа 2023 13:48
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Второй соревновательный день и россыпь медалей. Белорусские спортсмены блистают на пьедесталах II Игр стран СНГ. В разных уголках страны болельщики ликуют! Четыре золотые медали завоевали сегодня, 6 августа, наши атлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спортсмены пополнили копилку 4 золотыми и 2 серебряными медалями на II Играх стран СНГ-1

Две награды высшей пробы принесли сборной тяжелоатлеты. В разных весовых категориях не было равных нашим силачам – Геннадию Лаптеву и Егору Попову.

Белорусские спортсмены пополнили копилку 4 золотыми и 2 серебряными медалями на II Играх стран СНГ-4

Метко в цель и на высшую ступень пьедестала попал тандем стрелков Ивана Казака и Зои Дасько. Ребята на отлично отстрелялись из пневматических пистолетов. На высшую ступень пьедестала поднялась легкоатлетка София Караленок, в лучшей из попыток отправившая снаряд на 64,15 метра. А серебро досталось нашей Веронике Щербенок.

Белорусские спортсмены пополнили копилку 4 золотыми и 2 серебряными медалями на II Играх стран СНГ-7

Второе место и у пары наших волейболисток Абраменко-Тишкова. В драматичном матче они уступили российской паре. А волейбольному дуэту Майоренко-Галота удалось взять бронзовую награду.

По итогам соревнований в спортивной ходьбе на дистанции 3 000 метров бронзу завоевал белорус Артем Припутневич.

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# Игры стран СНГ # Геннадий Лаптев # Фотофакт

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