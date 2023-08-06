Белорусские спортсмены пополнили копилку 4 золотыми и 2 серебряными медалями на II Играх стран СНГ
Второй соревновательный день и россыпь медалей. Белорусские спортсмены блистают на пьедесталах II Игр стран СНГ. В разных уголках страны болельщики ликуют! Четыре золотые медали завоевали сегодня, 6 августа, наши атлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две награды высшей пробы принесли сборной тяжелоатлеты. В разных весовых категориях не было равных нашим силачам – Геннадию Лаптеву и Егору Попову.
Метко в цель и на высшую ступень пьедестала попал тандем стрелков Ивана Казака и Зои Дасько. Ребята на отлично отстрелялись из пневматических пистолетов. На высшую ступень пьедестала поднялась легкоатлетка София Караленок, в лучшей из попыток отправившая снаряд на 64,15 метра. А серебро досталось нашей Веронике Щербенок.
Второе место и у пары наших волейболисток Абраменко-Тишкова. В драматичном матче они уступили российской паре. А волейбольному дуэту Майоренко-Галота удалось взять бронзовую награду.
По итогам соревнований в спортивной ходьбе на дистанции 3 000 метров бронзу завоевал белорус Артем Припутневич.
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