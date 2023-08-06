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Сергей Ковальчук: спорт – сила, которая должна объединять людей

06 августа 2023 13:59
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Новости Беларуси. Яркие эмоции, честная борьба и никакой политики. Именно такой лейтмотив у II Игр стран СНГ. Несмотря ни на какие санкционные барьеры, здесь нет границ между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ковальчук: спорт – сила, которая должна объединять людей-1

Как заявил 6 августа министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, спорт – сила, которая должна объединять людей. И в нашей стране это действительно так. Спорт является важной частью белорусской государственной политики. И нынешние старты Содружества тому подтверждение. Они организованы на самом высоком уровне. Более того, по сравнению с I Играми, которые проходили в Казани, заметно выросло число видов спорта, включенных в программу. То же касается и количества спортсменов. Интерес к данным состязаниям большой, это отмечают и высокие зарубежные гости.

Сергей Ковальчук: спорт – сила, которая должна объединять людей-4

Адхам Икрамов, министр молодежной политики и спорта Узбекистана:
Уровень инфраструктуры вполне отвечает всем уровням, которые нужны для международных спортивных соревнований. Это важно. С другой стороны, есть еще волонтерское движение, спортивное сообщество Беларуси, ее народ, который так гостеприимно и на высоком уровне встречает. Поэтому уверен, что мы не сделали ошибку, что во всех дисциплинах, которые задействованы на II Играх стран СНГ, узбекские спортсмены участвуют в полном составе.

III Игры стран СНГ планируется провести в азербайджанском городе Гянджа. Организаторы обещают их сделать масштабными, красивыми и зрелищными.

# Игры стран СНГ # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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