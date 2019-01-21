Гийом Сизерон о ЧЕ по фигурному катанию: «Хотели бы снова порадовать болельщиков хорошим выступлением»

Новости Беларуси. 23 января в Минске большой день для любителей фигурного катания – в столице Беларуси стартует чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены уже съезжаются со всех уголков Старого Света. В Национальном аэропорту «Минск» приземлились фигуристы сборной Франции. В их составе – главные фавориты парных состязаний, бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата мира – Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Также на льду «Минск-Арены» белорусские болельщики смогут увидеть трехкратных чемпионов мира и четырехкратных победителей европейских чемпионатов – Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.