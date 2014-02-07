Коснется ли Гришина «проклятие знаменосца» на Олимпиаде? Что по этому поводу думает Максим Мирный

Новости Беларуси. Первое февральское утро 2014 года. За окном -14, но на корте по-настоящему жарко. Матч, длившийся 4,5 часа и…победное очко сборной Беларуси на Кубке Дэвиса. Сборная Беларуси повела в счете 3:0, и, независимо от результатов двух оставшихся матчей, одержала викторию. Решающее победное очко Беларуси в паре с Александром Бурым принес Максим Мирный.

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Любая победа доставляет массу положительных эмоций, особенно, когда это происходит дома, вдвойне приятно, было много поддержки {вчера}, все были заряжены, и нам это, безусловно, передавалось, помогло преодолеть самые сложные моменты матча.

В непринужденной беседе с белорусской легендой тенниса мы не могли не вспомнить тот самый день. Август 2012-го. Первое олимпийское золото для белорусов.

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Это самый главный момент, можно назвать, моей спортивной жизни, я его не забуду. Это было 4 августа, когда мы играли на центральном корте. Финал Олимпиады. И ради всего этого когда-то я пришел в теннис, чтобы ощутить этот момент полета благодаря той победе. Особенно это приятно, что это было на кортах Уимблдона, моего любимого турнира, с травяным покрытием, которое я наблюдал в 8-летнем возрасте из каких-то программ, очерков, газет, журналов, особая связь именно с этим. Плюс получилось самым наилучшим образом представить страну и завоевать высокую награду.

Отбор на Олимпиаду был пройден Максимом не раз, но приблизиться к розыгрышу золота теннисисту удалось лишь с 4-го. Первый сет, проигранный с Викторией Азаренко вчистую, никаких шансов на победу. Но белорусы сломали ход поединка. Кстати, в Лондоне Максим Мирный успел сломать и стереотип. Теннисист стал единственным знаменосцем олимпийской сборной, которому удалось стать чемпионом игр, где он нес флаг страны.

Не боялись ли Вы «проклятия знаменосцев»?

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Да, бытует такое мнение, что в прошлом тем, кому доверяли эту почетную миссию, это настолько накладывало дополнительного веса ответственности на весь этот олимпийский цикл. Представлять страну, нести знамя, может, это где-то психологически надламывало тех именитых спортсменов, которым в последствии не удавалось завоевать медаль или выступить наилучшим образом. Но я это помнил, я знал об этом, и дополнительно был мобилизован на то, чтобы хотя бы эту тенденцию переломить, чтобы последующим знаменосцам было комфортно, что это следующему знаменосцу принесет удачу, и он тоже победит, как мне это удалось сделать.

Вам это удалось блестяще. Покажите же нам медаль, пробовали «на зуб»? Как она выглядит? Часто ли просят показать, потрогать?

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Нет, это как ключик от сейфа в банке, можно по пальцам сосчитать, кому я показал, родным и близким, но сегодня для особого случая вам в преддверии зимней Олимпиады решил показать. И, может быть, принесет удачу нашим Олимпийцам, которые сейчас готовятся в Сочи.

Есть какие-то приметы, нельзя прикасаться посторонним людям?

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Нет, хотите, я вас награжу! (смеется)

7 февраля стартует Олимпиада в Сочи. Планируете ли болеть за кого-то? Может, совета у Вас спрашивают?

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Мне очень хотелось попасть именно туда. И когда мы узнали все о том, что Олимпиада будет в Сочи, я, честно говоря, как-то проецировал время и думал, что мне удастся как-то туда попасть и «живьем» поболеть за наших спортсменов. Я, конечно же, в тот момент не думал о своем долголетии и не мог представить, что я буду еще активно задействован в своем спорте. Но время идет и, к счастью, я еще активен и вот, буквально, сейчас мы на Кубке Дэвиса, завтра я отправляюсь снова на очередной турнир в Америку, приехал я на кубок Дэвиса за несколько дней из Австралии. Поэтому еще довольно активно, я в ряду. И поэтому не получится у меня побывать в Сочи, но, тем не менее, благодаря всем СМИ, Интернету, каналам, я буду пристально следить за абсолютно каждым спортсменом с нашим флагом, буду держать крестики (показывает), гадать, считать, чтобы все сложилось самым наилучшим образом.

Знаете ли Вы наших «зимних» олимпийцев лично?

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Наверно, в силу того, что когда мы выступаем, они отдыхают или готовится, наши дороги так сильно не пересекались, конечно же, я знаком с некоторыми нашими спортсменами, с Дашей Домрачевой в том числе, и очень приятного мнения о тех моментах общения, что у нас были. Я считаю, что все достойны самой теплой поддержки, я уверен, что все ощущают ответственность и груз того момента, который им предстоит ощутить. Я просто хочу, чтобы все сложилось, чтобы наши ребята избежали травм. Мотивации достаточно для того, чтобы показать свой самый лучший уровень, что умеем на сегодняшний день.

Была ли для Вас сюрпризом победа Алексея Гришина во фристайле?

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Конечно, немножко было неожиданно, потому что Канада сама очень зимняя страна, и у них претендентов на медаль достаточно, здорово, что вдалеке от родины Алексей смог всем утереть нос и доказать еще раз, что он профессионал самого высокого уровня и прославит нашу страну в очередной раз.

«Студия хорошего настроения», да и вся страна, поддерживает наших «зимних» олимпийцев в Сочи и вместе с Максимом Мирным держит кулаки за белорусских спортсменов.

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Дорогие ребята, я от всего сердца вам желаю удачи, я хочу, чтобы все свершилось, все ваши мечты оправдались именно на этой Олимпиаде, вблизи от дома. Мы все будем очень за вас переживать и болеть, дай бог вам избежать травм, и все тогда получится. Я уверен, что мы будем вами гордиться!